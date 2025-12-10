Умерла автор серии романов "Шопоголик" Софи Кинселла

Ей было 55 лет

Редакция сайта ТАСС

Софи Кинселла (Мадлен Уикхем) © AP Photo/ Adam Butle

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Британская писательница Мадлен Уикхем, публиковавшаяся под псевдонимом Софи Кинселла, умерла на 56-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи автора более чем 30 книг, включая серию романов "Шопоголик" и бестселлер "А ты умеешь хранить секреты?".

"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что наша любимая Софи (она же Мэдди, она же Мамочка) ушла сегодня утром из жизни. Она умерла спокойно, а ее последние дни были наполнены тем, что она любила больше всего: семьей, музыкой, теплом, Рождеством и радостью", - приводит заявление близких писательницы телеканал Sky News.

"Несмотря на болезнь, с которой она справлялась с невероятной мужественностью, Софи считала себя по-настоящему счастливой - иметь такую замечательную семью и друзей, а также достичь необычайного успеха в своей писательской карьере. Она ничего не принимала как должное и была всегда благодарна за ту любовь, которую получала", - отмечается в сообщении.

В апреле 2024 года Кинселла объявила, что больна раком мозга и что диагноз ей поставили еще в конце 2022 года. До своего 56-летия она не дожила два дня.

Последний роман Кинселлы под названием "На что это похоже?" (What Does It Feel Like?) вышел в 2024 году и описывал собственные переживания автора. В центре сюжета - успешная писательница Ева, которая просыпается на больничной койке после удаления большой злокачественной опухоли, не помня, как она там оказалась. Суммарный тираж книг писательницы достигает 45 млн копий. Они продаются более чем в 60 странах мира и переведены на 45 языков, включая русский.