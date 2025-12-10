Культуру приготовления блюда суманак внесли в список ЮНЕСКО

Еду готовят из ростков пшеницы с добавлением масла, муки и грецких орехов в течение суток при постоянном перемешивании, в процессе женщины и девушки традиционно поют песни и танцуют

ДУШАНБЕ, 10 декабря. /ТАСС/. Национальная номинация Таджикистана "Культура приготовления суманака" (весеннее блюдо из пророщенных зерен пшеницы - прим. ТАСС) внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщило управление информации и печати министерства иностранных дел республики.

По его данным, 10 декабря в Нью-Дели состоялось 20-е заседание Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, где национальная номинация Таджикистана "Культура приготовления суманака" была принята и внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что номинация была подготовлена Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и в 2023 году представлена на рассмотрение организации.

Суманак является традиционным блюдом персоязычных стран и обязательным атрибутом международного праздника Навруз, который ежегодно отмечается 21 марта. Готовится оно из ростков пшеницы с добавлением масла, муки и грецких орехов в течение суток при постоянном перемешивании. После загустения его оставляют закрытым в больших казанах на несколько часов до полного приготовления. В процессе готовки женщины и девушки традиционно поют песни и танцуют. Утром суманак разливают по пиалам и ставят на праздничный дастархан. Кроме того, суманак раздают соседям, близким и родственникам.

Таджикистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в апреле 1993 года, а в 1994 году в республике была создана национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. В январе 2024 года указом главы государства открыто постоянное представительство Таджикистана при организации. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены древний город Саразм, Национальный парк Таджикистана, 11 древних памятников исторической области Хуттал, а в сотрудничестве со странами региона в Список нематериального культурного наследия внесены традиционная музыка шашмаком, плов как национальное блюдо, традиция празднования Навруза, искусство вышивки чакан и другие культурные традиции.

В 2023 году в Каталог материальной и нематериальной культуры ЮНЕСКО были включены 15 исторических и культурных памятников Таджикистана. В декабре 2024 года по инициативе республики и некоторых других стран в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены традиция древнего праздника земледелия Мехргон и искусство игры на народном струнно-щипковом инструменте рубаб. В июле более 10 древних памятников исторической области Хуттал, расположенной на территории нынешней Хатлонской области на юге республики, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.