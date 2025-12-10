В Москве стартовал юбилейный международный кремлевский кадетский бал

В событии принимают участие 3,4 тыс. юношей и девушек из 63 государств

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Юбилейный X Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку специальной военной операции открылся в Москве.

"Пока еще не весь мир, но четверть мира уже присутствует на нашем мероприятии. Мы объединяем мир через дружбу, через любовь, через танец. <...> В этом году в бале принимают участие 3 400 юношей и девушек из 63 иностранных государств", - подчеркнула организатор проекта Юлия Кирпичникова. На сегодняшний день это рекордное количество ребят, принимающих участие в бале.

Организатор отметила, что бал объединяет всех для того, "чтобы в мире был мир" и поблагодарила участников за то, что они рядом в этот день.

Перед началом мероприятия почетный караул вынес флаги всех государств, а также российских регионов, представители которых присутствуют в зале. Приветствия в адрес участников направили президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, председатель Госдумы Вячеслав Володин. В завершении торжественной части народный артист России Денис Майданов исполнил авторскую песню "Российский кадет", которой подпевали все участники в зале.

"Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал открыт!" - объявила Кирпичникова. Первым танцем, который исполнили участники, стал классический вальс.

В прошлом году участниками Кадетского бала стали более 2,5 тыс. молодых людей из 35 государств.

Международный благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Мероприятие проводится с 2016 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве.

ТАСС - генеральный информационный партнер бала.