Участники Международного Кремлевского кадетского бала поделились впечатлениями от события

Получить приглашение на мероприятие можно всего один раз, что стало сюрпризом для юношей и девушек

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Юноши и девушки, участвующие в X Международном Кремлевском благотворительном кадетском бале (МБКБ) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку специальной военной операции, поделились с ТАСС своими впечатлениями от участия и рассказали о том, как готовились к нему.

Херсонская область впервые принимает участие в Кадетском бале, ее представляет Скадовская школа №1. Юноша Владислав Пшик в беседе с ТАСС поделился, что уже не волнуется перед балом, поскольку прошедшая накануне репетиция показала, что ребята полностью готовы. Его партнер по танцам Ева Макарова поддержала юношу. "Переживания остались на тренировках, сейчас мы полностью в себе уверены", - подчеркнула девушка.

Получить приглашение на Кадетский бал можно всего один раз. Пшик отметил, что это стало приятным сюрпризом для ребят. "Это огромная честь - представлять нашу Херсонскую область, которая впервые побывает на Международном кадетском бале в Москве. Мы были в огромном восторге, потому что далеко не каждому кадету выпадает такая возможность", - отметила Макарова.

МБОУ СОШ №11 города Гатчины Ленинградской области также впервые участвует в Кадетском бале. "Волнительно, но восторг определенно присутствует", - поделилась учащаяся школы Доминика Милошевич. Юноша Александр Колговский рассказал, что ребятам было тяжело поверить в то, что их пригласили участвовать в бале. "Когда сказали, что пришло приглашение - мы были в шоке. Но это было приятно", - описал он.

Милошевич добавила, что участие в мероприятии для ребят - это в первую очередь ответственность, ведь на них возложена честь представлять не только свою школу, но и родной город. "Но я думаю, что сегодняшний день пройдет превосходно", - подытожила девушка.

Международный благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Мероприятие проводится с 2016 г. в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер бала.