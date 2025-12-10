Абдразаков считает звание народного артиста РФ важным стимулом

Награда обязывает двигаться вперед и уделять еще больше внимания развитию оперного искусства и работе с молодыми артистами, считает певец

Ильдар Абдразаков © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Ильдар Абдразаков заявил, что присвоенное ему звание стало важным стимулом, чтобы делать все возможное для дальнейшего развития отечественного оперного искусства. Такое мнение оперный певец высказал ТАСС.

"Конечно, очень радостно, и что может быть лучше получения звания народного артиста в России, тем более когда ты человек, который родился в этой стране и которой ты служишь и отдаешь искусство именно нашей стране, нашей прекрасной культуре. И для меня большая радость и честь получить это звание вот в такой прекрасный день", - отметил Абдразаков.

По словам артиста, награда обязывает двигаться вперед и уделять еще больше внимания развитию оперного искусства и работе с молодыми артистами. "Статус народного артиста РФ подтверждает мои дела, работу в культуре. Я иду в правильном направлении, работаю в правильном русле, и эта награда говорит о том, что нужно идти вперед, двигаться, делать все возможное и невозможное для того, чтобы наша культура развивалась. Мы будем продолжать работать и с молодежью, и выступать, и обогащать наш культурный фонд", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Ильдару Абдразакову почетное звание народного артиста РФ.