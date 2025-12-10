В Музее Победы наградили лауреатов Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса средств массовой информации "Культура слова" состоялась сегодня в Музее Победы на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы знаем, как каждый раз нужно пробиться, в каждой редакции, в каждый выпуск новостей, чтобы новости культуры звучали вместе с федеральной повесткой",- сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии.

Она поблагодарила всех специалистов, которые пишут на эту тему, рассказывают об уникальной, самобытной и совершенно разной культуре всех 89 регионов России.

Одну из наград в номинации "Короткий формат" вручал генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

"Короткий формат - моя любимая номинация этой премии. ТАСС делает новости, а новости должны быть короткими, как выстрел. И чем короче новость, тем выше требуемая точность. Так же, как выстрел. Выстрел должен быть точным. Стреляем в цель, а цель у нас какая? Родину сберечь и защитить. Словом. Слово - наше оружие. А культура - это наш фундамент, без нее мы не сможем ответить, кто мы", - сказал Кондрашов.

Лауреатом в этой номинации стала Дарья Васильева, специалист по проектно-грантовой деятельности Белгородского драматического театра имени Щепкина. По мнению жюри, ей удалось максимально красиво и эффективно реализовать идею короткого формата.

Всего в рамках конкурса были отмечены лучшие работы в восьми номинациях: "Лучшее интервью о культуре", "Лучшее фото о культуре", "Короткий формат", "Искусство сторителлинга", "Лучшая публикация в социальных медиа", "Культура в новых регионах", "Лучший сюжет на тему культуры", "Лучшая публикация в печатном или онлайн-издании".