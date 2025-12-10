Variety: Джонни Депп может сыграть главную роль в экранизации "Мастера и Маргариты"
Редакция сайта ТАСС
17:55
НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп может сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера кинокартины. Об этом сообщил журнал Variety.
По его информации, у проекта пока нет режиссера. Его спродюсирует собственная киностудия Деппа IN.2 Film.
Начало съемок запланировано на конец 2026 года.
Деппу 62 года. На его счету роли в десятках картин. Серия приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря", в которых он сыграл главную роль, считается одним из наиболее успешных коммерческих проектов с его участием.