Variety: Джонни Депп может сыграть главную роль в экранизации "Мастера и Маргариты"

Актер также выступит в качестве продюсера фильма, сообщил журнал

Джонни Депп © Gareth Cattermole/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп может сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера кинокартины. Об этом сообщил журнал Variety.

По его информации, у проекта пока нет режиссера. Его спродюсирует собственная киностудия Деппа IN.2 Film.

Начало съемок запланировано на конец 2026 года.

Деппу 62 года. На его счету роли в десятках картин. Серия приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря", в которых он сыграл главную роль, считается одним из наиболее успешных коммерческих проектов с его участием.