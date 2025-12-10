На Международном кадетском бале объявили номинацию "Гордость России"

Ее удостоились двое юношей и две девушки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая номинация "Гордость России" введена на Международном Кремлевском благотворительном кадетском бале. Ее удостоились двое юношей и две девушки, принимающих участие в бале, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году мы вводим новую номинацию - "Гордость России", - сказала организатор Кадетского бала Юлия Кирпичникова журналистам.

Среди общеобразовательных учреждений России номинацию получили кадет Савелий Филиппов из Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии России и кадет Наталья Ертахова из Нижегородской кадетской школы им. Героя России Игоря Гурова.

Среди высших учебных заведений победителями номинации стали Людмила Олещук Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ и Егор Зубрилов из Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

Международный благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Мероприятие проводится с 2016 г. в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве.

