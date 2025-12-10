Майданов: рекорд единовременного исполнения песни установлен на кадетском балу

Произведение исполнили 3,4 тыс. кадетов

Редакция сайта ТАСС

© Элина Шторц/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рекорд единовременного массового исполнения песни кадетами был установлен на юбилейном X Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу - произведение "Российский кадет" одновременно исполнили 3,4 тыс. кадетов. Об этом ТАСС сообщил автор песни, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов после установления рекорда.

"Сегодня на 10-м юбилейном международном благотворительном кадетском балу состоялась не только международная премьера, а еще и настоящий рекорд: единовременно песню "Российский кадет" исполнили 3 400 кадетов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в истории России всегда существовали патриотические песни, с которыми страна достигала значимых побед и свершений. "Целая плеяда замечательных, мощных авторов в прошлом столетии создала много песен, с которыми наша страна летела в космос, побеждала на Олимпиадах, делала потрясающие географические и научные открытия, прославляла свою историю. <…> Эти песни живут в нас. Но сейчас пришло новое время - и оно требует новых песен, в том числе кадетских. Я рад, что честь написать новую всероссийскую кадетскую песню выпала именно мне", - поделился Майданов.

По словам музыканта, весной состоялась первая презентация песни, которую исполнитель спел вместе с кадетами гимназии Святителя Василия Великого, а осенью, в рамках празднования "Всероссийского Дня отца", к ним присоединились воспитанники Первого Московского кадетского корпуса. "И вот сегодня - апогей на 10-м юбилейном международном кадетском балу. Вместе с нами песню исполнили кадеты, курсанты и студенты из 1 670 молодежных учреждений со всех регионов России. Также, к нам присоединились представители молодежи из 62 стран мира", - добавил Майданов.

Он подчеркнул, что массовое исполнение песни стало символическим приветствием кадетам по всей стране и за ее пределами. "Это не только рекорд, это подарок всем российским кадетам, это привет из Москвы во все уголки нашей страны, и даже за рубежом пусть ребята поют эту песню! Я поздравляю всех с рекордом и премьерой и благодарю наставников за то, что воспитываете настоящих будущих защитников Отечества", - заключил Майданов.