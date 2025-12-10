В Петербурге откроют музей памяти Юрия Темирканова

Он расположился в Детской школе искусств имени дирижера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Музейно-образовательное пространство, посвященное памяти и творческому наследию народного артиста СССР Юрия Темирканова, откроется в Детской школе искусств его имени в Петербурге. Об этом сообщила дирекция учебного заведения.

Имя Юрия Темирканова школа получила в мае 2025 года. "Для нас это не просто музей, а живое пространство, где продолжается диалог маэстро с новыми поколениями. Здесь собраны предметы, за которыми стоит дыхание времени, голос музыки и человеческое тепло", - сказал журналистам директор школы Александр Овчинников.

В экспозиции представлены архивные материалы, редкие фотографии, документы, афиши, концертные программы и личные вещи Юрия Темирканова. С помощью интерактивной панели посетители музея смогут узнать о жизненном пути музыканта, его достижениях и о композиторах, чьи произведения оркестр под управлением маэстро исполнял чаще всего. Панель с виртуальной экспозицией передал в дар школе Международный фонд культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова.

После церемонии открытия состоится праздничный концерт. На нем впервые в Петербурге прозвучат произведения дирижера и композитора Бориса Темирканова, старшего брата маэстро. В концерте примут участие музыканты и артисты, сотрудничавшие с Юрием Хатуевичем, а также представители нового поколения исполнителей Петербурга.

В течение многих лет Юрий Темирканова присуждал свою персональную именную премию лучшим воспитанникам Средней специальной музыкальной школы консерватории, где подростком, приехав в Ленинград из Кабардино-Балкарии, учился сам. Эту традицию сохраняет фонд его имени, и в нынешнем году по представлению педагогического совета школы новыми лауреатами премии Темирканова стали кларнетист Петр Морозов и виолончелист Федор Максимов. Вместе с лауреатами прошлых лет они выступят 20 декабря в Малом зале филармонии на концерте ХХV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", у истоков которого стоял Юрий Темирканов.