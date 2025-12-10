В Москве стартует молодежный форум, посвященный архитектурному наследию

Мероприятие продлится до 13 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Молодежный форум "Наследие", на котором молодые специалисты, студенты, исследователи знакомятся с современными подходами к сохранению культурного наследия, открывается в Москве в четверг.

"В этом году программа объединит три площадки и три содержательных направления, выстроенные в логичную трехдневную траекторию: профессиональный обмен - проектная работа - городское культурное событие. Главная идея форума - показать, что наследие сегодня не ограничивается реставрацией памятников. Оно становится частью современной городской жизни, опорой для развития районов, источником идентичности и творчества, а также сферой, в которой молодежь может строить карьеру, сочетая инженерные, архитектурные, гуманитарные и цифровые компетенции", - сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Форум пройдет с 11 по 13 декабря, в день открытия состоится пленарное заседание о роли культурного наследия в развитии современных городов. На серии круглых столов эксперты обсудят современные практики благоустройства исторической среды, новые технологии реставрации - от цифровых двойников до материалов будущего, экономические модели, позволяющие превращать объекты наследия в устойчивые проекты. Участие примут архитекторы, урбанисты, реставраторы, представители органов власти, специалисты в области устойчивого развития и ведущие московские эксперты в сфере наследия.

12 декабря междисциплинарные команды из Москвы, регионов и других стран представят собственные проекты, направленные на сохранение, переосмысление и развитие объектов культурного наследия. В конкурсной программе участвуют студенты колледжей и вузов, а также молодые специалисты. А 13 декабря форум завершится городским фестивалем "Наследие". Мероприятие также включит образовательную и экскурсионную программы.

Площадками форума станут культурный центр НИУ ВШЭ, филиал Московского городского университета управления правительства Москвы и общественное пространство "Три вокзала. Депо".