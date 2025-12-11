Сигал представит документальный фильм о СВО через несколько недель

Он планирует показ ленты "Во имя справедливости" на мировом уровне

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал в течение двух месяцев представит свой документальный фильм о СВО мировой публике. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я продолжаю работать, надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм "Во имя справедливости". Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть-восемь недель", - сказал актер.

Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 году получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".