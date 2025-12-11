Лукьяненко: использование ИИ занижает литературу до бульварного чтива

Эта тенденция перемещает акцент с сути произведения на возможность ненадолго "занять глаза каким-то текстом", считает писатель

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта (ИИ) писателями приводит к снижению качества литературы до среднего уровня бульварной прозы, поделился мнением в интервью ТАСС писатель и сценарист Сергей Лукьяненко. Он отметил, что такая тенденция смещает акцент с сути произведения на возможность "на час занять глаза каким-то текстом".

"Сейчас целый ряд авторов использует ИИ. Это, в общем-то, не секрет. Это просто занижение литературы до среднего бульварного чтива. Потому что даже в том, что всегда называлось бульварной литературой, все равно оставалась возможность для автора сказать что-то новое, сказать что-то серьезное, дать новый повод для размышлений. Сейчас то, что написано нейросетями, - это просто бесконечное пережевывание уже имеющегося с постоянным снижением качества. Потому что те же самые нейросети начинают ориентироваться уже не только на то, что создали люди, но и на то, что создали другие нейросети", - сказал писатель.

Кроме того, Лукьяненко с сомнением отнесся к авторам, которые пишут свои произведения с большой скоростью. Он пояснил, что речь о тех, кто создает по одной-две книги в месяц. По мнению Лукьяненко, вначале такие авторы работают сами, на износ, потом привлекают к творчеству других авторов, а в последнее время - и нейросети.

Автор отметил, что потребителей такой литературы достаточно. Он пояснил, что если первая книга оказывается более-менее удачной и нравится читателю, то тот начинает требовать продолжения. В результате чего начинает активно потреблять именно этот продукт. "Это, знаете, своего рода бесконечная мыльная опера, только с фантастическим антуражем. И такому читателю, в общем-то, уже безразлично, кто написал: этот автор, команда под его руководством или нейросеть. Ему главное - получать каждый день определенную порцию букв, которые он проглатывает и спокойно идет дальше. То есть ему уже хватило на сегодня чтения. Ничего нового он из этого не извлечет, но ему, собственно, и не нужно. Это такое чтение для электрички или для метро, когда человеку надо на полчаса-час занять глаза каким-то текстом", - пояснил собеседник агентства.

Сам искусственный интеллект он назвал машиной с большой скоростью обработки информации, которая может имитировать разумное поведение, а его продукт - "компиляцией из множества уже написанного, нарисованного, созданного кем-то другим". Лукьяненко убежден, что творить подобно человеку ИИ пока не может.

