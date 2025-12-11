Театр имени Пушкина в Москве получил новую архитектурно-художественную подсветку

Для освещения использовали светильники линейного типа, прожекторы со светодиодами нейтрального белого цвета, гибкие светодиодные светильники с цветными светодиодами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Главной задачей было подчеркнуть уникальные элементы фасада и локально выделить театральные афиши. Энергетики смонтировали почти 40 осветительных приборов общей мощностью 2,3 кВт", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что для архитектурного освещения театра использовали светильники линейного типа, прожекторы со светодиодами нейтрального белого цвета, гибкие светодиодные светильники с цветными светодиодами. Подсветка может работать в двух режимах - повседневном и праздничном.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.