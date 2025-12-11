Статья

Пластилиновая ворона, колобки и фиксики. Творчество мультипликатора Александра Татарского

11 декабря российскому режиссеру-мультипликатору, автору самой известной заставки телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Александру Татарскому могло бы исполниться 75 лет. В его послужном списке множество популярных мультфильмов — помимо оригинальной анимации, каждый проект был наполнен остроумными сюжетными решениями и яркими фразами, которые разошлись на цитаты. Рассказываем о его самых запоминающихся работах

Александр Татарский © Виктор Борисов/ ТАСС

"Пластилиновая ворона"

"Пластилиновая ворона" стала первой официальной режиссерской работой Александра Татарского. Этот мультфильм-альманах состоит из трех самостоятельных сюжетов, построенных на стихотворениях Александра Кушнера, Овсея Дриза и Эдуарда Успенского, и повествует о жанрах картинной живописи — пейзаже, натюрморте и портрете. Техника была разработана Татарским совместно с художником-постановщиком Игорем Ковалевым. Создание фильма потребовало около 800 кг советского пластилина, который пришлось дополнительно раскрашивать красками из-за блеклости исходных цветов.

Памятник Пластилиновой Вороне в детском киноцентре "Родина" © Юрий Белинский/ ТАСС

Любопытна история со звуком финальной песни: режиссер не уследил за хронометражем, и вместо необходимых пяти минут получилось восемь. Татарский не знал, как быть, пока решение проблемы не было найдено случайно. Режиссер услышал, как восстанавливалась запись выступления Ленина — звук был то быстрее, то медленнее. Реставратор поделился техникой — на тонвал катушечного магнитофона наматывалась изоляционная лента, из-за чего пленка подавалась на воспроизводящую головку быстрее, и темп ускорялся. Именно благодаря этому решению у песни появилось ее знаменитое "мультяшное" звучание.

"Падал прошлогодний снег"

Второй самостоятельной работой Татарского стал мультфильм "Падал прошлогодний снег". Перед тем как появиться на экранах, у картины была непростая судьба: проект начался в киевской студии, но из-за конфликта с директором Татарский уволился и продолжил работу в Москве с урезанными бюджетом и сроками. Первоначальное название "Ёлки, палки, лес густой" пришлось менять по требованию цензуры — оно содержало якобы неприличную букву "ё". Татарский придумал новое название во сне и записал его попавшейся под руку помадой жены прямо на полу.

Музыкальное сопровождение составил композитор Григорий Гладков, создав характерный "крякающий" звук при помощи музыкального инструмента казу. Объясняя композитору, какой должна быть финальная музыкальная тема, Татарский сказал ему: "Гриша, сочини мелодию, под которую нас будут хоронить". В итоге тема из мультфильма "Падал прошлогодний снег" действительно звучала на похоронах режиссера.

"Крылья, ноги и хвосты"

Еще одна известная работа — "Крылья, ноги и хвосты". Этот рисованный мультфильм Александр Татарский создал вместе Игорем Ковалевым по одноименной сказке Альберта Иванова. Придумали они сценарий всего за 15 минут во время поедания яичницы.

Работа художника-аниматора в студии "Пилот" © Эмиль Матвеев/ ТАСС

Сначала мультфильм планировался вообще без слов. Лента уже была готова, и ее показали директору студии "Экран" Борису Хессину. Смотрел он ее невнимательно, отвлекался — директор попросту не понял, что происходит на экране, и не допустил к прокату. Через год на студии был застой, и возникла необходимость срочно найти что-то новое. Тогда и вспомнили про "Крылья", удлинили, добавили слов и тогда уже пропустили на экраны.

"Следствие ведут Колобки"

Пародия на детектив, уже своим названием отсылающая к популярному циклу советских телефильмов "Следствие ведут знатоки", была создана по сценарию Эдуарда Успенского. Изначально писатель предлагал сделать историю про колобков, которые отправились на поиски котлет, но Татарскому эта идея показалась слишком тривиальной. В итоге мясные изделия были заменены на экзотического полосатого слона.

Позднее персонажи трансформировались в "братьев Пилотов" и стали маскотами студии Татарского "Пилот". Они появлялись еще во многих проектах: в мультфильмах, клипах, компьютерных играх, а также были первыми в истории российского телевидения виртуальными ведущими.

"Гора самоцветов"

Масштабный проект студии "Пилот" представляет собой мультипликационный сериал по мотивам сказок народов России. Каждый 13-минутный выпуск начинается с заставки, рассказывающей об истории и культурной значимости региона и этноса, чьей сказке посвящена серия.

"Гора самоцветов" по праву считается одним из крупнейших и сложнейших проектов в истории российской анимации — было создано 88 серий в разных жанрах, которые неоднократно становились лауреатами российских и международных конкурсов. Сам Татарский за три года работы над проектом создал 12 выпусков.

"Фиксики"

Именно благодаря Татарскому этот полюбившийся детям мультсериал вышел на экраны. В 2005 году продюсер Георгий Васильев решил создать образовательный проект о бытовой технике. Когда он обсуждал идею с Татарским, именно режиссер предложил создать мультфильм на основе сказочной повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки".

"Фиксики" © Вольга

Однако принять непосредственное участие в проекте основателю студии "Пилот" так и не удалось — в 2007 году его не стало в возрасте 56 лет. Премьера "Фиксиков" состоялась в 2010 году, и как дань памяти мультипликатора и автора концепции его имя указано в заключительных титрах сериала.

Даниил Хмелевской