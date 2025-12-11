В Москве учредили премию для специалистов киноиндустрии

Прием заявок продлится до 30 января 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы учредило премию для специалистов отечественной киноиндустрии "Цех. За кадром", сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Награду будут вручать в 12 номинациях. Прием заявок уже начался и продлится до 30 января 2026 года включительно", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что премия предназначена для тех, чья работа обычно остается за кадром и не представлена на кинофестивалях: исторических консультантов, художников-постановщиков, кастинг-директоров, художников по костюмам, звукорежиссеров и других профессионалов отрасли. К участию приглашают специалистов, которые работали над полнометражными фильмами, вышедшими на экраны в 2025 году. Лауреатов определит экспертное жюри. В числе номинаций - "Реквизиторский цех", "Цех компьютерной графики", "Гримерный цех", "Монтажный цех", "Осветительский цех".

Церемония награждения победителей запланирована на весну 2026-го. Организаторы премии - "Москино" и Киностудия Горького, входящие в состав московского кинокластера.