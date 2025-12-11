У Театра на Таганке открыли памятник Юрию Любимову

Автором композиции выступил заслуженный художник Российской Федерации Владимир Иванов

Юрий Любимов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия скульптурной композиции, посвященной народному артисту РФ, основателю и художественному руководителю Театра на Таганке Юрию Любимову, прошла 11 декабря у Новой сцены театра, передает корреспондент ТАСС.

Юрий Любимов умер 5 октября 2014 года. Ему было 97 лет. 30 сентября 2027 года в России отметят 110-летие со дня рождения мастера - открытие памятника приурочено к юбилейной дате.

С инициативой установки скульптурной композиции выступили вдова Юрия Любимова Каталина, а также руководители театров Москвы и Санкт-Петербурга: Национального драматического театра России (Александринского театра), Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Государственного театра наций. Впоследствии инициатива была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным и Союзом театральных деятелей России. Пожертвования на установку памятника выделил в том числе ряд фондов, организаций и частных лиц.

Автор скульптурной композиции - заслуженный художником Российской Федерации Владимир Иванов

О Любимове

Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. Играл в Театре им. Вахтангова. В 1959 году дебютировал в этом театре как режиссер со спектаклем "Много ли человеку надо". Снимался в кино, среди фильмов с его участием - "Кубанские казаки", "Композитор Глинка", "Город зажигает огни". Преподавал в Театральном училище имени Бориса Щукина. В 1963 году со студентами поставил спектакль "Добрый человек из Сезуана". 23 апреля 1964 года этой постановкой открылся новый Театр на Таганке, который возглавил сам режиссер. Среди его постановок в Театре на Таганке - "Десять дней, которые потрясли мир", "Мать", "Час пик". Спектакли театра были отмечены многочисленными театральными премиями.

В 1984 году освобожден от руководства Театром на Таганке и лишен советского гражданства. В 1988 году вернулся в Москву. Через год режиссеру было возвращено советское гражданство, он снова стал худруком Театра на Таганке. В общей сложности Любимов поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей.