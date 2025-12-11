Швейцарский йодль добавили в список наследия ЮНЕСКО

Берн подал соответствующую заявку еще в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

© Fairfax Media via Getty Images

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Швейцарская техника пения йодль включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило федеральное ведомство культуры Швейцарии.

"ЮНЕСКО сегодня включила йодль в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренен в обществе", - говорится в сообщении ведомства.

Заседание межправительственного комитета ЮНЕСКО, на котором было принято решение, прошло в четверг в Нью-Дели. Берн подал соответствующую заявку еще в 2024 году.

Йодль - особая техника пения, основанная на быстрых переходах между грудным голосом и фальцетом. Она характеризуется резкими переключениями между регистрами и звенящим, высоким звуком. Технику также отличает использование односложных слогов, например "хол-ла-хи-ху", которые служат для демонстрации вокальной техники, а не передачи смысла. Помимо Швейцарии, эта техника пения также распространена в других странах альпийского региона, прежде всего в Германии и Австрии. Также известны схожие техники пения в других регионах мира.