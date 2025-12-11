На сцене Театра эстрады пройдет премьера по пьесе Вуди Аллена "Одни во Вселенной"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания "Частный театр" представит на сцене Театра эстрады премьеру "Одни во Вселенной" по пьесе американского режиссера, сценариста и актера Вуди Аллена, которому 30 ноября исполнилось 90 лет. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта, отметив, что в постановке примут участие актриса МХТ им. А. П. Чехова, знакомая зрителям по сериалам "Беспринципные", Кристина Бабушкина, актриса театра, кино и телевидения Ольга Медынич и другие.

"13 декабря в Театре эстрады независимый проект "Частный театр" представляет новую интерпретацию пьесы Вуди Аллена Central Park West - спектакль "Одни во Вселенной", - сказал собеседник агентства.

Режиссером спектакля выступил Максим Меламедов, поставивший "Дон Жуана" в Губернском театре и "Русалку" в МХТ им. А. П. Чехова. В беседе с ТАСС он назвал пьесу редким примером современной трагикомедии, где абсурд соседствует с философией, а фарс с подлинной драмой. "Наши герои заблудились в себе, они уязвимы и беспомощны, но отчаянно ищут счастья. В их неврозах и ошибках зритель легко узнает себя. Это смех сквозь слезы, как у Чехова: в каждой шутке есть боль, а в каждой боли - надежда", - отметил он.

В проекте приняли участие артисты, чьи работы известны и на театральной, и на телевизионной, и на кинематографической площадке: Кристина Бабушкина - актриса МХТ им. А. П. Чехова, знакомая зрителям по сериалам "Беспринципные", "Псих", "О чем говорят мужчины. Продолжение", Екатерина Стулова - актриса театра и кино, выпускница ГИТИС, более 15 лет работала в Театре им. Маяковского, на экране ее можно увидеть в сериалах "Остров ненужных людей", "Жуки", "Инспектор Гаврилов". В постановке также задействованы актер театра и кино, известный по фильмам "Меченосец", "Гоголь. Начало", Артем Ткаченко, актриса театра им. М. Н. Ермоловой Александра Милёшина и артист "Мастерской Петра Фоменко", известный по ролям в спектаклях театра и сериалу "Молодежка", Максим Литовченко. Кроме того, к команде спектакля присоединилась актриса театра, кино и телевидения Ольга Медынич. Она исполнит роль Кэрол - "героини, запутавшейся между доверием, страхами и чужими тайнами".