Реконструкцию художественно-производственных мастерских Большого театра РФ завершили

Работы включали модернизацию гостиницы для размещения гастролирующих артистов и оздоровительно-реабилитационного комплекса для восстановления и подготовки артистов к выступлениям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Завершен второй этап реконструкции художественно-производственных мастерских Большого театра России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Строители завершили второй этап реконструкции художественно-производственных мастерских Большого театра России, который включал модернизацию гостиницы для размещения гастролирующих артистов и оздоровительно-реабилитационного комплекса для восстановления и подготовки артистов к выступлениям. Получено заключение Ростехнадзора о соответствии объекта утвержденной проектно-сметной документации", - приводятся его слова в сообщении на сайте кабмина.

В 2026 году отмечается 250-летие Большого театра России, напомнил вице-премьер. Комплекс художественно-производственных мастерских театра состоит из пяти строений общей площадью около 12 тыс. кв. м, расположенных в Петровском переулке. Работы завершены на всех объектах. В здании комплекса апартаментов площадью более 2 тыс. кв. м размещено 26 двухместных номеров, столовая-кафе и другие помещения. В оздоровительно-реабилитационном центре оборудованы тренажерные залы и медицинские кабинеты.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева, реконструкция художественно-производственных мастерских проходила в рамках реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу "Строительство", которую курирует Минстрой. В первых трех зданиях театра - производственном и инженерном корпусах, а также в цехе ремонта музыкальных инструментов - работы завершились в декабре 2023 года. Там созданы цеха по ремонту и изготовлению театральных декораций и костюмов, ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов, типография, прачечная-химчистка.