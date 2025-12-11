AP: картину с первым изображением "Звездных войн" продали на аукционе за $3,9 млн

Изображение, созданное художником Томом Юнгом, впервые появилось в газетах 13 мая 1977 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Первая в мире картина, изображающая киновселенную "Звездных войн", была продана в среду на аукционе в Далласе (штат Техас, США) за рекордные $3,875 миллионов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Изображение, созданное художником Томом Юнгом, впервые появилось в газетах 13 мая 1977 года, меньше чем за две недели до премьеры "Звездных войн" в кинотеатрах. Позже оно украсило вывески, развороты журналов и театральные программы, отметило агентство.

Стартовая стоимость картины составляла $1 млн. Она стала самым дорогим коллекционным предметом, связанным с франшизой.

"Звездные войны" (Star Wars) - серия фантастических кинофильмов, а также анимационные сериалы, телефильмы, книги, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х годах американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом.