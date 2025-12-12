В Таиланде открылись Дни духовной культуры России

Торжественное открытие состоялось 10 декабря в Таиландском культурном центре

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Дни духовной культуры России открылись в Бангкоке и продлятся до 14 декабря. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что взаимодействие РФ и Таиланда "развивается очень динамично и является важнейшим направлением двустороннего диалога". "Несмотря на расстояние, нас объединяет уважение к истории, культуре и традициям. Дни духовной культуры России в Таиланде - выражение доверия между нашими народами и подтверждение единства ценностей", - сказала министр.

Торжественное открытие состоялось 10 декабря в Таиландском культурном центре, в ходе которого вместе с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром выступили лауреаты XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

В программе вечера прозвучала классика мирового уровня: произведения Сергея Рахманинова, арии из опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Петра Чайковского, инструментальные композиции российских авторов, а также русские народные песни.

В рамках фестиваля 11 декабря в Сиамском обществе Бангкока откроются две российские фотовыставки: "Культурное наследие России", посвященная 180-летию Русского географического общества, и "Кижи - возрожденный шедевр России", в рамках которой государственный музей-заповедник "Кижи" представит таиландской публике крупнейшее традиционное деревянное сооружение мира - церковь Преображения Господня на острове Кижи.

Завершатся Дни духовной культуры России 14 декабря концертом одного из старейших профессиональных коллективов страны - Московского Синодального хора в Свято-Николаевском кафедральном соборе Бангкока.

О проекте

Дни духовной культуры России - международный проект Министерства культуры РФ, направленный на популяризацию духовно-нравственных ценностей и российской культуры за рубежом. С 2008 года мероприятия проекта прошли более чем в 50 странах мира. Проект проводится при участии МИД России и Русской православной церкви, организатор - АНО "Русские сезоны".