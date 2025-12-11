Большой театр запустил продажу билетов на "Щелкунчик" для студентов и ветеранов

Их стоимость варьируется от 200 до 5 000 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр 11 декабря запускает продажу билетов по программе низких ценовых категорий - для молодежи, пенсионеров и ветеранов боевых действий - сразу на несколько спектаклей, в том числе на балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Сегодня, 11 декабря, в 20:00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодtжный (14-22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий". Стоимость билетов - от 200 до 5 000 рублей", - говорится в сообщении.

В числе мероприятий, на которые можно приобрести билеты по спецпрограмме, - "Концерт ко дню рождения Родиона Щедрина" (16 декабря, Историческая сцена), "Щелкунчик" (17-21 декабря, Историческая сцена), концерт Симфонического оркестра Большого театра к 100-летию со дня премьеры фильма "Броненосец Потемкин" в Большом театре (21 декабря, Историческая сцена), Vivere l'arte (17 декабря, Новая сцена), опера "Сервилия" (19-21 декабря, Новая сцена).

С правилами и графиком продаж билетов можно ознакомиться на официальном сайте театра.