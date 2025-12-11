В Твери состоялась премьера фильма о составителе словаря Сергее Ожегове

Съемки проходили на территории Тверской и Ростовской областей, а также в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм, посвященный жизни и наследию выдающегося языковеда и лексикографа Сергея Ожегова был впервые показан на его родине в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили организаторы премьеры.

"Жители Тверской области первыми увидели документальный фильм, посвященный жизни и наследию выдающегося языковеда и лексикографа Сергея Ожегова. Презентация фильма приурочена к 125-летию со дня рождения автора словаря. Картину создал творческий коллектив АНО "Центр медиастратегий". Съемки проходили на территории Тверской и Ростовской областей, а также в Москве", - отметили организаторы.

По словам директора "Центра медиастратегий" Марка Быкова, новый фильм стал четвертым из цикла "История одного супергероя", который посвящен выдающимся личностям России. "Сергей Ожегов - составитель словаря, которым до сих пор пользуются в Сербии, Республике Сербской, Болгарии, Черногории и в других европейских странах. Сергей Иванович внес весомый вклад в развитие русского языка. Для нас важно показывать именно наших отечественных супергероев, которые внесли весомый вклад в развитие и продвижение русского языка", - сказал он.

Организаторы премьеры отметили, что ранее были сняты картины про атамана Платова, Иосифа Гурко, Ивана Конева, которые вышли показаны как в России, так и за рубежом.

Они добавили, что фильм об Ожегове призван напомнить о важности сохранения языкового наследия и вдохновить новые поколения на изучение и развитие богатства русского языка.

О Сергее Ожегове

Сергей Иванович Ожегов родился 22 сентября 1900 года (по старому стилю 9 сентября) в поселке Каменное (ныне Кувшиново) Тверской губернии. В девять лет он вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург. После окончания гимназии поступил в Петроградский университет, но в декабре 1918 года оставил учебу и пошел добровольцем в Красную армию. После службы Сергей Ожегов продолжил обучение на филологическом факультете Петроградского университета. В 1926 году окончил учебу и был рекомендован в аспирантуру. Там изучал историю русского литературного языка, знакомился с древними и новыми языками, слушал лекции известных лингвистов.

Через несколько лет Ожегов начал преподавать в московских вузах и стал научным сотрудником Института языкознания АН СССР.

Самым знаменитым трудом языковеда стал "Словарь русского языка".