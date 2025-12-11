На ВДНХ открылась мультимедийная экспозиция о героях РФ

Выставка организована Российским обществом "Знание" совместно с проектом "Россия - Моя история" и приурочена ко Дню Героев Отечества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мультимедийная экспозиция о героях РФ начала работу в историческом парке "Россия - Моя история". Выставка в павильоне № 57 на ВДНХ будет доступна до 30 января 2026 года, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"Выставка "Знание. Герои" - это масштабная мультимедийная экспозиция, демонстрирующая истории героев России, проявивших мужество, силу духа и бескорыстную преданность Родине. Выставка организована Российским обществом "Знание" совместно с проектом "Россия - Моя история" и приурочена ко Дню Героев Отечества", - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть и осмыслить истории героев экспозиции, среди которых Константин Яшин, Балдан Цыдыпов, Артур Орлов, Владислав Головин и другие. Экспозиция сочетает цифровые и физические форматы, что позволяет погрузиться в атмосферу настоящего подвига через реальные предметы из зоны спецоперации, визуальные истории и документальные свидетельства. Один из центральных экспонатов - самый большой в мире флаг РФ площадью 1,5 тыс. кв. м.

"Центральным элементом экспозиции стали графические новеллы. Мы создали уже более 60 таких работ, и каждая из них - не просто иллюстрация, а полноценный художественный рассказ, основанный на реальном подвиге. Эта выставка - важная часть большого диалога, который мы ведем в рамках проекта "Знание. Герои". Это диалог между поколениями, между прошлым и будущим, между теми, кто совершил подвиг, и теми, кто только делает свои первые шаги по жизненному пути", - отметила заместитель гендиректора по развитию "Знания" Ирина Карих.

После экспонирования в Москве мультимедийный проект в течение года откроется в 25 исторических парках "Россия - Моя история", расположенных в крупных городах России. Каждые три недели по всей стране будут открывать двери для гостей две новые экспозиции.