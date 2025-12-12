В Доме музыки представят иммерсивный спектакль по мотивам "Летучей мыши"

Зрители впервые услышат переложение "Крестьянской польки" для духового оркестра

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Иммерсивный музыкальный спектакль "Летучая мышь" по мотивам оперетты Иоганна Штрауса, в котором вместе с оперными солистами и Государственным кремлевским духовым оркестром Управления делами президента РФ выступит рок-певец, представят в Московском международном Доме музыки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оркестра.

"Одну из лучших теноровых партий в жанре оперетты исполнит солист театра "Геликон-опера", приглашенный солист Большого театра, народный артист России Вадим Заплечный. Роль адвоката Блинда исполнит рок-звезда - солист группы "Мастер" Михаил Серышев. Партию Альфреда - выпускник молодежной программы Большого театра, солист театра "Геликон-опера" Давид Посулихин. Знаменитые куплеты князя Орловского прозвучат в исполнении обладателя чарующего баритона - солиста музыкального театра "Геликон-опера", заслуженного артиста России Игоря Тарасова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женские арии исполнят сопрано и автор проекта Вера Кононова и лауреат международных конкурсов Ксения Родионова; дирижером выступит заслуженный артист России Игорь Шевернев.

"В юбилейный год особенно важно не просто вспомнить Штрауса, а услышать его заново - ярче, смелее, шире. Для меня большая честь делиться этой музыкой вместе с потрясающими музыкантами и дарить слушателям то чувство настоящего венского вдохновения, которое невозможно перепутать ни с чем", - приводятся слова Кононовой.

Зрители станут частью действия и будут напрямую взаимодействовать с актерами. Посетители впервые услышат уникальное переложение "Крестьянской польки" для духового оркестра. Новое представление в рамках благотворительной акции посмотрят семьи участников СВО.

11 декабря прошла открытая репетиция оркестра в Государственном доме радиовещания и звукозаписи, посвященная 200-летию со дня рождения великого венского композитора Иоганна Штрауса.