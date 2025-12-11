Проект "Театр в кино" представил в Москве мюзикл "Рождественская история"

Режиссером и постановщиком картины выступил Алексей Франдетти

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Проект "Театр в кино" сделал аншлаговый мюзикл Театра кукол имени С.В. Образцова "Рождественская история" доступным широкому зрителю, считает российский режиссер Алексей Франдетти. Премьера киноверсии спектакля прошла в четверг в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Как прекрасно, что существует такой замечательный проект - "Театр в кино". Добраться на этот спектакль сложно - он действительно идет с аншлагами, и здорово, что благодаря этому проекту зрители в зале и по всей стране смогут увидеть эту прекрасную историю. Замечательно и то, что театр дал мне возможность впервые попробовать себя в театре кукол", - сказал со сцены Франдетти, представляя фильм.

По сюжету страшный скряга Скрудж предстает мрачным и скупым человеком, не выносящим рождественской суеты и праздничного настроения окружающих. Однако в канун Сочельника ему являются три таинственных духа, которые показывают герою эпизоды из его прошлого и возможного будущего. Эти события становятся поводом для глубокого переосмысления и радикального изменения его отношения к жизни.

Советский и российский актер Ефим Шифрин отметил, что работа над спектаклем стала для него новым опытом - он оказался в совершенно ином формате, "мире планшетных кукол", о возможностях которых он не подозревал. "Это бесценный опыт, а люди, стоящие сейчас за моей спиной, - по-настоящему гениальные артисты театра кукол", - сказал он.

Роли в киноверсии исполнили Ефим Шифрин, Екатерина Хворостенко, Донат Гильманшин, Илья Обухов, Ирина Осинцова, Александр Захарьев, София Элик, Владислав Михайлов, Василий Аникеев и другие артисты. Композитором выступил Андрей Рубцов, режиссером и постановщиком картины - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Алексей Франдетти.

О проекте

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия - Культура" и дистрибуторской компанией "Кино.Арт.Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров. ТАСС - генеральный информационный партнер.