Американский продюсер Мао намерен снять фильм про Нуреева

Это будет кино о том, как балетмейстер "скучал по родной стране, мечтал увидеть своих родителей вновь", рассказал президент кинокомпании Studio

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао планирует снять кино о жизни танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуреева. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мы планируем в ближайшем будущем снимать фильм про Рудольфа Нуреева. Мы собираемся использовать его биографию, которая называется "Танцор", по этой книге снять фильм. История о том, как он скучал по родной стране, мечтал увидеть своих родителей вновь. Очень трогательная история о непростом периоде для деятелей культуры того времени в целом", - сказал Мао в беседе с ТАСС.

По словам продюсера, у команды имеются два варианта сценария фильма, пока идет выбор между ними. Актер, который сыграет главную роль, еще не выбран. "Мы хотели запустить проект несколько лет назад, но тогда вышел художественный фильм Рэйфа Файнса "Нуреев. Белый ворон" (2018 год), поэтому пришлось отложить идею. Сейчас мы вернулись к этому проекту", - добавил Мао.

О Нурееве

Нуреев родился 17 марта 1938 года. После окончания Ленинградского хореографического училища (ныне - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. Нуреев сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне и Венской оперой. В 1983-1989 годах был директором балета Парижской оперы, продолжая выступать в качестве артиста балета.

Необычный стиль танца Нуреева поражали публику. Его дуэту с Марго Фонтейн принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон: после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше 80 раз. Нуреев также ставил спектакли и снимался в кино. С 1991 года занимался дирижерской деятельностью.

Умер 6 января 1993 года в Леваллуа-Перре (Франция) на 55-м году жизни. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа.