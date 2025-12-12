Стивен Сигал на пенсии хотел бы заниматься исключительно музыкой

Актер рассказал ТАСС, что надеется создать коллаборации с российскими артистами

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Актер Стивен Сигал признался, что на пенсии хотел бы заниматься только музыкой. Также он надеется в будущем создать коллаборации с российскими артистами. Об этом Сигал рассказал ТАСС.

Сигал известен и как гитарист и автор песен. Вместе с группой Thunderbox он выпустил два альбома - Songs From The Crystal Cave (2005) и Mojo Priest (2006), в которых собрал свои композиции в стиле блюз, кантри и поп. Некоторые из них звучат в фильмах с его участием. В интервью ТАСС артист признался, что сомневается, выпустит ли он когда-нибудь третий музыкальный альбом, однако уверен, что музыка всегда будет частью его жизни.

"Я очень люблю музыку, хотел бы уйти на пенсию и заниматься только музыкой, но, к сожалению, не складывается. Но я люблю играть для себя. Не знаю, будет ли третий альбом. Возможно, будет. А возможно, нет. Но я надеюсь, что в будущем будут сотрудничество и коллаборации с [российскими] музыкантами", - сказал Сигал в беседе с ТАСС.

Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 году получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".