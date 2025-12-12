Продюсер Мао: в Японии снимут российско-американский фильм со Стивеном Сигалом

Президент кинокомпании Studio Mao сообщил, что в 2026 году в производство планируют запустить три проекта с участием актера

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Один из трех российско-американских фильмов с участием актера Стивена Сигала планируется снять в Японии. Об этом ТАСС сообщил американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

В 2026 году в производство планируется запустить три российско-американских фильма с участием актера Стивена Сигала. В одном из проектов запланировано пять сцен, которые будут сняты в разных регионах России, в том числе и в Сибири - на Алтае.

"Мы планируем снять три фильма, один из них будет сниматься в России. Все эти фильмы будут со Стивеном Сигалом, остальных членов команды мы еще набираем. Второй фильм мы будем снимать в Японии, это тоже будет экшен-драма", - сказал Мао.

Продюсер добавил, что действия третьего фильма будут разворачиваться на разных локациях, поэтому съемки этого проекта скорее всего пройдут в павильоне. Кинокомпания Studio Mao активно сотрудничает со студией в Лос-Анджелесе, которая владеет необходимыми помещениями, позволяющими создавать цифровые спецэффекты. По словам Мао, часть съемок пройдет именно там.

Мао начинал карьеру как фотожурналист агентства Associated Press. С 2006 года возглавляет кинокомпанию Studio Mao. Был продюсером короткометражного фильма "Кожа" (Skin) режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".