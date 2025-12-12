"Росизо" представит в Москве выставку о народном искусстве Севера и Дальнего Востока

Посетить экспозицию можно будет до 8 марта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Смыслы и промыслы. Через Север на Восток" о народном искусстве Севера России, Сибири и Дальнего Востока откроется в музейно-выставочном центре "Росизо" 24 декабря. Посетить экспозицию можно будет до 8 марта 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Росизо".

"Выставка познакомит московского зрителя с музейно-выставочным циклом "Смыслы и промыслы", организованным "Росизо" в 2025 году в музеях Самары, Оренбурга, Тулы и Казани. Экспозиция является первой частью выставочного дуэта, объединенного общей темой и названием. Она предлагает совершить увлекательное путешествие по разным регионам страны и познакомиться с народным искусством Севера России, Сибири и Дальнего Востока. В 2026 году "Росизо" представит заключительную часть выставки, которая расскажет о народных художественных промыслах центральных областей России, Северного Кавказа и Поволжья", - говорится в сообщении.

Встретит гостей искусство русского Севера, с нарядными изделиями из глины и дерева, плетением из бересты, щепными птицами. Еще один зал будет посвящен искусству Сибири и Дальнего Востока. Среди экспонатов зрители встретят анималистические фигурки тувинских камнерезов, ювелирные изделия и украшения для бурятского национального костюма, нарядные нанайские халаты, в том числе уникальный, сделанный из рыбьей кожи.

В "Росизо" подчеркнули, что проект призван продемонстрировать широкой аудитории многообразие и богатство форм, образов и смыслов, созданных гением народа. Экспозиция познакомит не только с хрестоматийными образцами народных промыслов, но и раскроет почти забытые направления.

В преддверии Нового года часть выставки будет посвящена елочным игрушкам. В "Росизо" представят коллекцию лошадок, выполненных из ваты и картона. Можно будет встретить порядка 25 различных изображений лошади, а также одного кентавра.