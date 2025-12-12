Директор театра ТОФ: хорошие пьесы на тему СВО только начинают появляться

Первая постановка на тему специальной военной операции в Драматическом театре Тихоокеанского флота появится в 2026 году, отметил Владимир Пятин

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Хорошие, глубокие пьесы на тему специальной военной операции на Украине только начинают появляться. Первый спектакль на эту тему в Драматическом театре Тихоокеанского флота появится в 2026 году, сообщил директор театра Владимир Пятин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

"Не было пьес. Это (специальная военная операция, - прим. ТАСС) очень сложный материал и абы что ставить мы бы не хотели. Сознательно не хотели делать что-то на скорую руку, неглубокое, поверхностное. Нам бы хотелось, чтобы этот спектакль оставил след", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии в репертуаре театра спектаклей про СВО.

Он добавил, что театр получил сборник пьес, отобранных экспертным советом в Москве. Идет процесс утверждения пьесы и задействованного в ней актерского состава. "Думаю, что в нашем репертуаре появится хороший спектакль на тему специальной военной операции. Нам привезли сборник пьес о СВО. Думаю, что мы эту задачу выполним в этом сезоне", - отметил директор.

Он уточнил ТАСС, что театр планирует постановку в 2026 году.