Во Франции пройдет фестиваль российского кино

Мероприятие откроется 17 декабря военной драмой "Группа крови"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фестиваль российского кино пройдет в Париже с 17 по 21 декабря, фильмом открытия станет военная драма Михаила Бриуса "Группа крови". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Роскино"

"С 17 по 21 декабря в столице Франции пройдет Фестиваль российского кино, организованный "Роскино" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Площадкой мероприятия станет Российский духовно-культурный православный центр на парижской набережной Бранли. Участие в организации фестиваля также принимало посольство Российской Федерации во Франции", - указано в сообщении.

Фестиваль откроется 17 декабря военной драмой "Группа крови" режиссера Михаила Бриусчрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешкова, приуроченной к 80-летию Великой Победы. На церемонии открытия выступят генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова, генеральный директор Art Pictures Distribution и продюсер фильма "Красный шелк" Анастасия Корчагина.

"Основная миссия нашего фестиваля - представить парижской публике многогранную палитру современного российского кино. От военной драмы до романтической комедии - каждая картина отобрана таким образом, чтобы показать не только мастерство наших кинематографистов, но и богатство тем, волнующих наше общество сегодня. Мы уверены, что эти истории найдут отклик и во Франции", - отметила Антонова, чьи слова приводит пресс-служба.

В программу фестиваля также вошли "Северный полюс" (реж. Алексей Котт), "Пророк. История Александра Пушкина" (2024, реж. Феликс Умаров), "Красный шелк" (реж. Андрей Волгин). Закроет фестиваль картина "Мужу привет" (2025, реж. Антон Маслов). Показы бесплатные. Все ленты будут показаны на русском языке с французскими субтитрами.