Как шумит время: съемки фильма Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче

Кинопарк "Москино". Съемки сцены похорон Иосифа Сталина — март 1953 года, траурная процессия. Это одна из ключевых сцен картины Алексея Учителя "Шум времени" о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Мы побывали на площадке, чтобы узнать, как воплощается образ гения на большом экране

История создания и другой взгляд

Народный артист РФ режиссер Алексей Учитель задумывал фильм более трех лет назад. Он признается, что не стремился к документальной передаче событий жизни Шостаковича — его больше привлекала внутренняя драматургия фигуры композитора, его парадоксальная способность творить вопреки всему. "Самая главная загадка: как при всех перипетиях и сложностях, которые у него были в жизни, он писал музыку еще лучше. В этом парадоксе — его гениальность и его секрет, к которому мы только пытаемся приобщиться и который пытаемся понять", — говорит режиссер.

Учитель подчеркивает, что при работе над фильмом команда опиралась на широкий круг источников: письма, воспоминания, документы, но даже они не дали полной уверенности в достоверности каждого эпизода. "Вопрос в том, чему верить, а чему — нет? Никто не мог присутствовать при некоторых моментах его жизни. В сценарии, который мы очень долго писали не с одним автором, не удалось избежать доли нашего, авторского, представления о событиях и фактах. Именно поэтому мы избрали формат "по мотивам жизни", байопик, а не документальную экранизацию фактов: родился, вырос и стал великим", — рассказывает Учитель.

Съемочный процесс оказался столь же многослойным, как и личность самого Шостаковича: от парада физкультурников на Миллионной улице в Петербурге и почти тысячного детского хора на ВДНХ до камерных сцен в загородном Доме композиторов и отеле в центре Северной столицы. Не менее масштабной стала постановка эпизода на корабле, созданном специально для "Шума времени" в кинопарке "Москино". "На палубе сидело 100 человек — участники оркестра. В графике мы дорисуем, как о борт корабля будут разбиваться волны. Это выглядело очень необычно и именно так, как хотел я и вся наша творческая группа", — вспоминает Учитель. Но за эффектными кадрами скрывается постоянная борьба со временем и погодой. "Сложности на каждом шагу. Сегодня, например, во время съемок похорон Иосифа Виссарионовича, их было миллион: темнеет быстро, с утра пошел дождь, а мы его не ждали… И это я еще по мелочи говорю", — рассказывает режиссер.

В фильме соединяются элементы детектива, исторического кино, комедии — все то, что и в судьбе самого Шостаковича переплеталось без видимых границ. Отвечая на вопрос ТАСС о том, как удалось объединить в одной истории столько жанров, Учитель говорит: "В нашей жизни не бывают только драмы или только комедии, мне кажется, что интерес появляется, когда все сочетается. В картине, несмотря на драматические события, будет много юмора, ведь никакая драма без него не проходит". На слова "Как все это можно совместить в одном фильме!" режиссер отвечает самокритично: "Я сам не знаю как. Может, я ошибаюсь. Но это и хорошо, нужно всегда критиковать себя. Ведь если режиссер начинает думать, что все получилось, значит, дело плохо".

"Олег, а почему ты еще не пробовался на роль Шостаковича?!"

Одной из главных задач Алексея Учителя в момент подготовки проекта к производству стал подбор исполнителя главной роли — такого, который мог бы сыграть и молодого, и зрелого Шостаковича. Учитель признается, что долго не мог увидеть в актере Олеге Савцове Шостаковича, хотя знал его много лет. "Пробовались очень многие, и были довольно интересные варианты. Олега я знал по Театру наций, видел его спектакли, он давно дружит с нами. Поэтому на день рождения к моей дочери Ане он пришел с семьей, и мы с ним волею случая сели рядом. В этот момент я на него посмотрел по-другому. Часто бывает, что, когда ты знаешь человека близко, не думаешь, что он может быть именно тем, кто тебе нужен. Но тогда я посмотрел на него и сказал: "Олег, а почему ты еще не пробовался на роль Шостаковича?!" — вспоминает Учитель.

Савцов, придя на съемочную площадку, по словам режиссера, "попал мгновенно". "Такое бывает редко: Олег с первой секунды играл и выглядел именно так, как я себе представлял Шостаковича. Его отношение, "нерв", его эмоциональность очень совпадают с тем, как я себе представлял персонажа", — поясняет Учитель. Савцову предстояло сыграть героя в разные периоды жизни: от юности до более зрелого возраста, что потребовало сложного пластического грима. Но, по словам режиссера, решающим стала не внешняя трансформация: "Лицо можно сделать старым, а вот фигура и поведение — это самое главное. И Олег справляется с перевоплощением потрясающе".

Важны в фильме и другие образы. Данила Козловский сыграл маршала Тухачевского. "Мне очень хотелось, чтобы Тухачевского сыграл не военный, не маршал, а больше меценат. Данила замечательно сделал это, и я ему очень благодарен за то, что он согласился сыграть небольшую, но запоминающуюся роль", — отмечает Учитель. Легендарного композитора Сергея Прокофьева в фильме воплотил Евгенией Цыганов, и режиссер считает этот выбор безошибочным: "Несмотря на то что я думал про другого человека на эту роль, все решили пробы. После них я ни секунды не сомневался, что это может быть только Цыганов. Мне кажется, я — один из рекордсменов, больше всех его снимал. Я думаю, что ему было довольно непривычно находиться в этой роли, а зрителям будет удивительно видеть его таким".

20 уроков фортепиано, 2 года проб и 1 роль

Для Олега Савцова все началось с фотографии, которую ему показал Алексей Учитель. "Тогда я даже не узнал, кто это. Сказал, что он чем-то похож на моего дедушку. Алексей Ефимович рассказал, что это — композитор Дмитрий Шостакович и что он будет снимать о нем картину. В эту же ночь мне прислали сценарий, и через два дня я уже пришел на пробы. Потом, после череды встреч, мы сняли одну сцену, которая частично вошла в фильм. Частично потому, что сценарий претерпевал немалые изменения", — рассказывает Савцов. Два года он "регулярно и послушно" приходил в подвал киностудии "РОК", где шли пробы, репетиции и обсуждения. "И даже при этом я предполагал, что Алексею Ефимовичу в любой момент может понадобиться другой актер на эту роль".

До работы над фильмом актер не был хорошо знаком с творчеством композитора — разве что с Симфонией №7 ("Ленинградская"). Погружение в мир Шостаковича началось с самых значимых произведений композитора — квартетов, симфоний и концертов. "Я слушал Восьмой квартет — знаменитый "некролог самому себе" (Струнный квартет №8 до минор, соч. 110 — прим. ТАСС) — Пятую и Пятнадцатую симфонии (Симфония №5 ре минор, op. 47, и Симфония №15 ля мажор, op. 141 — прим. ТАСС)… Недавно я переслушал его концерты для виолончели с оркестром, они тоже произвели на меня очень большое впечатление. Его музыку можно слушать достаточно много и время от времени к ней возвращаться", — рассказывает Савцов.

А чтобы самому "сыграть" сцены за роялем, актеру пришлось взять около 20 уроков. "Я начал заниматься с педагогом, еще когда проходил пробы, то есть в течение двух лет, примерно скажу, что всего было около 20 уроков. Но они были скорее для так называемой постановки рук", — вспоминает актер. Влияние фигуры Шостаковича на жизнь самого Савцова не ограничилась новым умением. "Недавно я стал ходить в консерваторию, мне удалось попасть на концерт, где звучала ранее упомянутая мной Пятая симфония Шостаковича в исполнении Теодора Курентзиса. Я понял, что это целый мир, который я в себе раньше никогда не пробовал открывать. Теперь я планирую регулярно посещать концертные залы и слушать классическую музыку", — говорит актер.

Отвечая на вопрос о том, какой факт из биографии Шостаковича поразил его сильнее всего, Савцов вспоминает эпизод на лестничной клетке. "Вся его жизнь удивительно сложная. Но момент его страха тронул меня по-настоящему сильно. Он сидел ночами с чемоданчиком на лестничной клетке, ожидая ареста, чтобы не разбудить маленьких сына и дочку, если за ним придут", — говорит актер. Савцов размышляет об отношениях композитора с советской властью с осторожной эмпатией, отмечая его желание быть признанным — и одновременно уязвимость перед системой. "Важно отметить, что я говорю про нашего Шостаковича. Это тот случай, когда человек, как мне кажется, хочет иметь похвалу от власти, учитывая время, но при этом он попал в тиски", — говорит Савцов, объясняя ту тонкую грань, на которой стоял его герой.

В этой дилемме — жить свободным, но незамеченным или оставаться услышанным, принимая правила игры, — Савцов видит не слабость, а честный выбор человека, стремящегося не предать свое искусство. "Из двух зол выбрал меньшее — творить и быть услышанным, а не творить в подвале более свободным, но чтобы никто тебя никогда не видел", — говорит актер. В характере Шостаковича, по его словам, была сила, которая позволяла ему каждый раз подниматься выше обстоятельств. "Мне нравится фраза, которую Шостакович сказал: "Если мне отрубят кисти рук, я возьму карандаш в зубы и буду писать музыку". В этом Савцов видит главное — приверженность искусству, несмотря на сложности: "В гении Шостаковича я искал только его человеческие качества, потому что, как я думаю, гениальность просто невозможно сыграть".

"Наш Шостакович"

В фильме зритель увидит не столько "исторического" Шостаковича, сколько того, каким его хотели показать создатели картины. Олег Савцов подчеркивает, что именно поэтому он часто произносит "наш Шостакович". По его словам, в фильме неизбежно присутствует доля аллегории и художественного осмысления, ведь далеко не все моменты жизни композитора можно воспроизвести в деталях: "Есть вероятность, что не все будет документально, чтобы показать Шостаковича, использовался режиссерский язык, то есть представление Алексея Ефимовича о гении и художественные средства, и художественный вымысел… Мы не могли видеть все моменты его жизни. Поэтому я всегда настаиваю на том, что это художественное кино, а не биографическое. К правде можно приблизиться через другие средства", — говорит актер.

Именно в этом — в свободе художественного взгляда и попытке приблизиться к правде через эмоцию — заключается замысел самой картины. Алексей Учитель говорит, что финал фильма должен не столько рассказывать, сколько воздействовать, позволяя зрителю почувствовать ту внутреннюю силу, которая сопровождала композитора всю жизнь. "Я бы очень хотел, чтобы в финале у зрителей выступили слезы на глазах — но не от горя, а скорее от радости: от сочетания музыки, человеческих переживаний и счастья. К финалу у зрителей должны накопиться, на мой взгляд, именно такие эмоции", — отмечает режиссер.

Так, по словам создателей "Шума времени", финал картины должен стать не выводом и не подведением черты, а тем чувственным переживанием, через которое зритель сможет приблизиться к их видению героя — к тому самому "нашему Шостаковичу". Это итог их художественного пути: стремление соединить факты и догадки, музыку и память, страхи и силу, личное и историческое, чтобы через режиссерский язык и актерское проживание показать жизнь гения. Выход картины запланирован на 2026 год. Производством занимается киностудия "РОК" при поддержке Фонда кино, комитета по культуре Санкт-Петербурга, департамента культуры Москвы и кинокомпании "Наше кино".

Элина Шторц