Цискаридзе предложил прописать в законе понятие рабочего времени артистов

Народный артист России ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой обратил внимание, что культурой "нужно заниматься разумно"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Народный артист России ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе считает необходимым доработать законодательное регулирование труда артистов, прописав в нем понятие рабочего времени для них.

"Я как юрист вам скажу, у нас по сей день в Трудовом кодексе все, что связано со сферой искусства, театра - многих пунктов просто нет. Они должны быть. Совет [при президенте РФ по культуре] уже обновился. Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. По сей день, когда возникают судебные тяжбы, очень сложно определить, что такое рабочее время в сфере культуры. Для артистов все равно непонятно, что является рабочим временем", - сказал он на пресс-конференции, посвященной показам 18 и 19 декабря балета-феерии Чайковского "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце.

Цискаридзе обратил внимание, что культурой "нужно заниматься разумно". Цискаридзе входит в составе совета с 2011 года.