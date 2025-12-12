Статья

Мафиози и обладатель "Оскара". Истории из жизни культового певца Фрэнка Синатры

12 декабря обладателю самого бархатного тембра, культовому американскому певцу Фрэнку Синатре исполнилось бы 110 лет. Карьера вокалиста переживала взлеты и падения, но именно его образ является одним из столпов в культуре США и определяет ее идентичность

Редакция сайта ТАСС

Фрэнк Синатра © M. Stroud/ Daily Express/ Hulton Archive/ Getty Images

Синатра вдохновлялся тромбонистом?

В 1940 году, когда Синатра был еще молодым певцом, он присоединился к оркестру знаменитого джазового тромбониста Томми Дорси. Сложно представить, но Фрэнку не хватало должного контроля дыхания для исполнения продолжительных фраз. Но однажды он обратил внимание, как Дорси играл, будто не дыша.

Синатра начал пристально наблюдать за техникой тромбониста и понял, что тот дышал через крошечное отверстие в уголке рта, совершенно незаметно для остальных. Музыкант адаптировал технику для пения, научившись исполнять по 6–8 тактов, создавая впечатление непрерывного потока звука. "Я думаю, Томми научил меня всему, что я знаю о пении", — говорил Синатра.

Фрэнк Синатра (в центре) и Томми Дорси (слева) во время выступления с оркестром, 1941 год © Hulton Archive/ Getty Images

А чтобы развить необходимую емкость легких для продолжительного исполнения, Фрэнк проводил много физических тренировок. Он начал плавать под водой, задерживая дыхание и целенаправленно развивая объем грудной клетки. Результат был революционным для своего времени. В 1940-е большинство певцов подражали стилю Бинга Кросби с его более короткими, отрывистыми фразами. Синатра же пел совершенно иначе — его плавный стиль установил новую моду и определил стиль на следующее десятилетие.

Не только певец, но и оскаровский лауреат

Синатра был не только талантливым певцом, но и отличным актером. Начал он кинематографическую карьеру в музыкальных фильмах и легких комедиях. Например, картина "Поднять якоря" 1945 года, в которой Фрэнк сыграл одну их главных ролей, была номинирована на пять "Оскаров" и стала одним из самых кассовых фильмов года.

Но к началу 50-х карьера начала идти на спад, и к 1952 году у него давно не было удачных записей — Синатра даже остался без контракта с лейблом. Тогда он пошел на риск и сделал хитрый ход: Фрэнк не стал возвращаться к легким музыкальным фильмам, а начал искать серьезные драматические ленты. В 1953 году он получил второстепенную роль военного в казармах Перл-Харбора в фильме "Отсюда в вечность". И это было прорывом — Синатра получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, а сама картина удостоилась восьми статуэток, включая награду за лучший фильм.

Кадр из фильма "Отсюда в вечность", 1953 год © John Springer Collection/ CORBIS/ Corbis via Getty Images

После триумфа Фрэнк начал получать по-настоящему значительные роли. В 1955 году он сыграл в фильме "Человек с золотой рукой". Там он исполнил патологического наркомана, который борется со своей зависимостью и мечтает стать барабанщиком. Это был один из первых фильмов в Голливуде, который открыто поднимал данный вопрос. Вторая номинация на "Оскар" не заставила себя ждать, ведь критики были в восторге. Хоть Синатра и не повторил успеха, но после такой серьезной роли он окончательно изменил отношение аудитории к себе и вернул популярность.

Фрэнк Синатра и дон Корлеоне

Не секрет, что у Синатры были связи с итальянской мафией, хотя он долгое время пытался скрыть это, — певец ввязался в эту историю в начале карьеры и долго не мог выпутаться. Он часто посещал съезды боссов преступного мира и имел тесные связи с самыми могущественными из них.

Синатре, конечно, это навредило — и не раз. В ФБР прекрасно знали о контактах Фрэнка и собрали крайне информативный профайл на него. Это, например, повлияло на отношения певца с президентом США Джоном Кеннеди. В 1960 году Синатра помогал будущему американскому лидеру на выборах, и они довольно часто проводили вместе время. А после избрания Кеннеди, узнав о связях певца с мафией, решил дистанцироваться от криминала и разорвал с Фрэнком отношения. Синатра очень негодовал, пытался восстановить контакты, но безуспешно.

Президент США Джон Кеннеди и Фрэнк Синатра, 1960 год © Benjamin E. 'Gene' Forte/ CNP/ Getty Images

Не менее скандальной ситуация была с романом Марио Пьюзо "Крестный отец", в котором очень скрупулезно описывается мир итальянской мафии. В книге есть персонаж Джонни Фонтейн — певец и крестный сын Вито Корлеоне, — и читатели отмечали сходство с Синатрой. Когда он узнал об этом, то, конечно, был в ярости. По словам Пьюзо, Синатра даже встретил его в ресторане в Лос-Анджелесе, где выкрикивал оскорбления в его адрес и угрожал физическим насилием. При этом писатель факт прямого сходства персонажа с Синатрой отрицал и говорил, что это собирательный образ. А вот режиссер знаменитой экранизации книги Фрэнсис Форд Коппола был более честен. "Очевидно, Джонни Фонтейн был вдохновлен Фрэнком Синатрой", — говорил он.

"И вот конец все ближе…"

Немного раньше, чем на прилавках появился "Крестный отец", певец вовсе хотел уйти из публичного пространства и закончить карьеру. В 1968-м известный канадский вокалист Пол Анка ужинал вместе с Синатрой, и тот сказал: "Я выхожу из бизнеса. Я сыт по горло этим".

Эти слова повлияли на Анку — для него такое заявление от Фрэнка было большой неожиданностью. Он закончил писать текст в пять часов утра, позвонил Синатре и сказал: "У меня есть для тебя что-то действительно особенное". Стихи положили на мотив французской песни "Comme d'habitude" — грустной любовной истории о паре, которая потеряла чувства друг к другу. Но Синатра пел совсем о другом.

Фрэнк Синатра © Daily Express/ Hulton Archive/ Getty Images

30 декабря 1968 года он пришел на дневную запись в студию, хотя обычно предпочитал работать ночью. Фрэнк пришел, увидел и победил — записал ее с первого же дубля. При этом песню он не любил. Когда Анка прочитал ему текст с фразой "И вот конец все ближе", Синатра возмутился: "Конец? Что это означает?" Он находил текст чрезмерно хвастливым и слишком сосредоточенным на себе. Убедила исполнителя записать песню его дочь Тина, посчитав, что она подходит Синатре идеально. Несмотря на то что Фрэнк My Way не переваривал, успех был колоссальным. Композиция продержалась в британском чарте 75 недель, что для тех лет было беспрецедентным результатом.

Даниил Хмелевской