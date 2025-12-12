Цискаридзе продолжает писать книгу "Мой театр"

Народный артист России надеется дополнить ее новыми событиями

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Народный артист России ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе продолжает работу над циклом книг-воспоминаний "Мой театр". Об этом артист сообщил ТАСС.

"Да, я продолжаю над ним работу, но не всегда хочется, признаюсь", - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента и пошутил, что его "заставляют это делать".

Цискаридзе добавил, что все еще "живет этой жизнью", подчеркнув, что в его судьбе, вероятно, еще будут события, которые пополнят содержание книги.

Первая книга Цискаридзе "Мой театр" была выпущена в 2022 году. В ней он повествует о начале своей карьеры, учебе, наставниках и жизни в Большом театре до 2003 года. Вторую книгу публика увидела 1 декабря 2023 года. События охватывают период с 2003 по 2013 год, когда танцовщику, вернувшемуся на сцену после травмы, едва не стоившей жизни, пришлось вновь доказывать свое право на звание премьера ГАБТа.

Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Московское академическое хореографическое училище (ныне - Московская государственная академия хореографии). В 1992 году был принят в балетную труппу Государственного академического Большого театра. С 1995 года - премьер балетной труппы. В настоящее время - исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.