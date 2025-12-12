В Приморье 6 тыс. жителей посетили спектакли театра ТОФ по Пушкинской карте

Учреждение уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, отметил директор театра Владимир Пятин

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Спектакли драматического театра ТОФ по Пушкинской карте в 2025 году посетили 6 тыс. жителей Приморского края. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной творческой деятельности Драматического театра Тихоокеанского флота (ТОФ) Министерства обороны Российской Федерации, рассказал директор театра Владимир Пятин.

"В ноябре у нас были гастроли четыре дня в городах Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, селе Черниговка и за четыре дня свыше 3 тыс. зрителей у нас было на этих спектаклях по Пушкинской карте, с начала года - 6 тыс. И я хочу выразить благодарность Министерству образования Приморского края, которое нам в этом помогает, помогает взаимодействовать с руководителями учреждений образования в крае, органов управления образованием. Организационная работа - это очень важно. И когда мы чувствуем поддержку и помощь от глав администрации, тогда и результат", - сказал он.

По словам Пятина, театр уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, для этого в том числе организуются гастроли в населенные пункты Приморского края со спектаклями военно-патриотической направленности и не только. "Патриотизм - это же ведь не только военные спектакли. Это любовь к родине в первую очередь, и мы стараемся репертуар нашего театра выстраивать так, чтобы в каждом спектакле была эта любовь. Сегодня у нас спектакль "Любовь и голуби" - спектакль о жизни, о любви, о человеческих отношениях. Но там тоже эта любовь и человеческая друг к другу, и любовь к родине она очень чувствуется. И вот это воспитывает патриотизм, а не какие-то лозунги или еще что-то", - сказал он.

Пятин отметил, что задача театра - привлечь все больше молодых зрителей, которые "могли бы это ощутить".