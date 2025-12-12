Выставку о семье Бенуа в Петербурге собрали 70 музеев России

В экспозиции представлено более 600 экспонатов

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Стрелец/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Воссозданный рабочий кабинет русского художника Александра Бенуа, а также уникальную коллекцию его "Азбуки" и множество других предметов, созданных творческой семьей и ей принадлежавших представили публике на выставке в ЦВЗ "Манеж" в Петербурге. Как отметила сокуратор выставки "Все Бенуа. Всё Бенуа" руководитель выставочного отдела ЦВЗ "Манеж" Елизавета Павлычева на открытии, в создании временной экспозиции участвовали более 70 крупнейших культурных и научных институций России.

"Здесь собрано более 600 экспонатов из более чем 70 музеев и организаций культуры и науки Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России. Мы обращаемся к целой династии, очень творческой, и поэтому очень сложно сфокусироваться. Но мы постарались сделать центром нашей экспозиции Александра Николаевича Бенуа как сердце всей семьи, и рассказать про него, как про "русского Леонардо", - сказала Павлычева.

Открывается временная экспозиция зрителю с Версальской лестницы. Напротив на экране представлены реконструкции спектаклей, где Бенуа выступил автором костюмов и декораций, - "Павильон Армиды", "Петрушка", "Сильфиды". Архивные фотографии артистов Анны Павловой, Вацлава Нижинского восстановлены и "оживлены" искусственным интеллектом, а техника дипфейк обеспечила точную замену лиц в видеозаписях с участием современных танцовщиков.

Весь второй этаж посвящен творчеству Александра Николаевича Бенуа. Здесь представлены эскизы декораций и костюмов, сценографические концепции, отражающие его роль в формировании визуального языка театра.

В конце лабиринта зрителям представляется собирательный образ рабочего пространства художника. Атмосфера воссоздана по документальным фотографиям с использованием подлинных предметов мебели, в которых он создавал свои научные и художественные произведения. В экспозиции представлены личные вещи, документы, графика, театральные костюмы, а также шедевры искусства, вошедшие в собрание Эрмитажа по инициативе Бенуа.

Завершается выставка на первом этаже, который отведен "Азбуке" Бенуа. Здесь зрителю представили оригинальные эскизы ко всем листам "Азбуки" - редчайшее собрание, раскрывающее замыслы Бенуа. Каждая буква - самостоятельная история, иногда парадоксальная, но всегда выстроенная в визуальную и смысловую рифму с миром семьи.

Первый этаж выставки также превращен в лабиринт, где образы и персонажи переплетаются, создавая сложное многоуровневое полотно, рассказывающее о связях между представителями династии. Здесь зрители увидят живопись, графику, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии.

О проекте

Проект создан в партнерстве с ведущими музеями России, в их числе - Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Российский этнографический музей, Центральный военно-морской музей императора Петра Великого и галерея KGallery. Выставка будет доступна для посещения по 19 апреля 2026 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.