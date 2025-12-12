Документальный сериал о школе фигурного катания Тутберидзе выйдет 15 декабря

В пресс-службе Okko отметили, что особое внимание уделено личности самого тренера

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Документальный сериал "Метод Тутберидзе", посвященный работе школы фигурного катания и одного из самых титулованных тренеров Этери Тутберидзе, выйдет 15 декабря в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

"15 декабря в Okko выйдет новый документальный проект "Метод Тутберидзе". Сериал расскажет историю одного из самых ярких тренеров современности и ее школы фигурного катания. В проекте Okko покажет закрытые тренировки и отработку сложнейших элементов, настоящие отношения между тренером и воспитанниками", - говорится в сообщении.

Сериал раскрывает закулисье подготовки фигуристов, чьи выступления принесли школе многочисленные победы на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх. По словам пресс-службы, особое внимание уделено личности самой Этери Тутберидзе, которая, несмотря на мировую известность, остается закрытой для широкой аудитории.

Зрители также смогут увидеть, как устроена инфраструктура школы - собственные ледовые арены, тренажерные залы, медицинский центр, отель и так называемый "звездный коридор", скрытый от посторонних глаз. Как отмечают в пресс-службе, сериал демонстрирует не только спортивные достижения, но и индустрию фигурного катания изнутри, с ее ежедневной рутиной, требованиями и высокой конкуренцией.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа отметил, что сериал о школе Тутберидзе является "ярким многосерийным рассказом о выдающемся тренере и ее воспитанниках" и рассчитан на широкую аудиторию любителей спорта. Первая серия "Метода Тутберидзе" выйдет в Okko 15 декабря.