Один из основателей Движения "5 звезд" издал книгу "Россия - не мой враг"

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Книга под названием "Россия - не мой враг" вышла в Италии. Ее автор - бывший парламентарий, публицист и аналитик Алессандро Ди Баттиста, один из основателей партии "Движение "5 звезд", из которой он позже вышел.

Книга, изданная в электронном варианте и доступная на основных платформах продаж, призвана разоблачить русофобию, которая правящая западная элита взращивает на антироссийском нарративе, убеждая граждан в мнимой российской угрозе. "Распространение русофобии имеет своей единственной целью создание образа врага, чтобы провести и оправдать самую крупную финансовую спекуляцию последних десятилетий, а именно: план по перевооружению Европы. Этот план обогащает только военную промышленность и работающие в ней компании, финансовые фонды США и их акционеров", - пишет в презентации книги автор.

"Я написал эту книгу, потому что я так думаю и отстаиваю свои идеи повсюду: на телевидении, на конференциях и творческих встречах. Ситуация гораздо хуже, чем может показаться. Эти (руководящая элита - прим. ТАСС), готовы лишь тратить миллиарды на оружие. И они пытаются нас запугать, терроризировать. Но "создание ментальности войны", как того хочет генсек НАТО Марк Рютте, приближает войну. "Если хочешь мира, готовься к войне" - знаменитая латинская фраза и 2 000 лет назад была глупостью, сейчас, в эпоху ядерного оружия, - тем более", - написал Ди Баттиста в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Публицист уже подвергался нападкам и критике за свои публикации и выступления, основанные в том числе на увиденном в России и освобожденных территориях в Донбассе. Тем не менее он взял для свой книги название, повторяющее лозунг достаточно широко прошедшей по Италии общественной кампании, в рамках которой в разные городах развешивали стилизованные плакаты с фразой "Россия - не мой враг". Проукраински настроенный итальянский сенатор Карло Календа призвал провести проверку доходов Ди Баттисты, предположив, что он может получать деньги из РФ. Ди Баттиста назвал это клеветой.

Ди Баттиста принадлежит несколько книг на актуальные политические темы, включая конфликт вокруг Украины. Он с самого начала СВО разъяснял глубинные причины конфликта и разоблачал западную пропаганду против РФ.