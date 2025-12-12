В Москве открылась выставка работ преподавателей и студентов Китайской академии искусств

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Государственный институт искусствознания представил выставку Китайской академии искусств Ханчжоу "Путь к классике", передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлены работы педагогов и студентов академии.

"Проведение данного мероприятия является важным шагом для наших стран. Российская Академия художеств активно сотрудничает с Китаем, и мы знаем, что великая китайская художественная школа является образцом для подражания на международной арене. Нам приятно и радостно находиться здесь сегодня и видеть эти прекрасные работы студентов и преподавателей", - сказал на открытии выставки президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели.

На выставке представлены как работы живописцев и скульпторов, так и цифровых художников и дизайнеров. В работах можно встретить древние буддийские и мифологические образы в современных форматах. Целью китайской академии, как подчеркивают организаторы выставки, является воспитание мастеров, "не просто владеющих техниками, но мыслящих в рамках национального культурного кода". В экспозицию вошли работы разных поколений художников.

"Часто художники обращаются к экспрессивным образам, имеющим гневный характер. Для российского зрителя, привыкшего видеть в таких персонажах воплощение зла, это может быть непривычно: в китайской традиции эти образы несут защитную функцию, являя собой активное сострадание - действие, способное уберечь от невежества и отгонять злые силы", - подчеркнули организаторы. Именно поэтому среди представленных работ - интерпретации исторических скульптур и живописных образов из монастырей Дуньхуана, Шуанлиньсы, Лунсинсы и Юйхуанмяо.

Выставка доступна к посещению до 25 января 2026 года.