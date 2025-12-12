Фонд кино прогнозирует увеличение посещений кинотеатров РФ до 150 млн в год

За последние два года количество посещений отечественных кинотеатров увеличилось на 70 млн

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии прогнозирует увеличение количества посещений кинотеатров России до 150 млн в год к 2027 году. Об этом сообщил исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) Федор Соснов.

"Наша мечта и цель в 2027 году сказать, что мы наконец-то "сходили на российское кино всей страной", а значит достичь уровня посещаемости, сравнимого с количеством жителей нашей страны (порядка 150 млн человек, по данным Росстата - прим. ТАСС)", - сказал он в ходе заседания подкомиссии "По ценностно-ориентированным креативным индустриям комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".

Соснов отметил, что за последние два года количество посещений отечественных кинотеатров увеличилось на 70 млн. "За истекшие два года количество зрителей российских фильмов только в кинотеатрах страны увеличилось на 70 млн человек. Другими словами, <...> с чуть меньше, чем с 30 млн, а сейчас имеем 100 млн посещений в год. В следующем году этот рекорд будет обновлен, мы видим еще как минимум 10 млн дополнительных посещений российских фильмов в будущем году", - добавил он.

Кроме того, Соснов уточнил, что на данный момент 80% кинематографического контента по стране составляют фильмы отечественного производства.

Также, по его словам, в следующем году Фонд кино поддержит выход порядка 40 кинокартин отечественных авторов, что практически в шесть раз больше, чем в 2021 году.