Кинофестиваль "Победили вместе" вручил приз израильскому фильму

Картина "Король шлок-рока" режиссера Шмуэля Эльмалеха выиграла в номинации "Лучшая студенческая работа"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фильм "Король шлок-рока" израильского режиссера Шмуэля Эльмалеха победил в номинации "Лучшая студенческая работа" на XX Международном фестивале "Победили вместе" имени Владимира Меньшова. Приз вручил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира, член Государственной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Андрей Бельянинов на пресс-конференции в ТАСС.

"Я рада стоять здесь и получать такую награду, к сожалению, режиссер не смог присутствовать сегодня. На фестивале представлено огромное разнообразие сцен - от Китая и Бразилии до арабских стран, и для нас это настоящие культурные мосты, и именно это Израиль хотел бы представлять. Нас часто воспринимают через призму войн - как победителей или проигравших, но культура, технологии и другие сферы, в которых Израиль богат, - это то, что мы хотели бы продвигать и показывать миру", - сказала представитель посольства Израиля.

Кинофестиваль "Победили вместе" подвел итоги двух десятилетий существования в России документального кинофорума с международным участием, направленного на расширение доступа к фильмам о Великой Победе и укрепление международного диалога через кинематограф.

Организаторы кинофестиваля - Ассамблея народов мира и Евразийская Академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ, а также при содействии Администрации города Сочи и Союза кинематографистов РФ.