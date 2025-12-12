В Русском доме в Берлине прошел концерт пианиста Николая Кузнецова

Лауреат международных конкурсов и обладатель Гран-при Monte Carlo Piano Masters исполнил произведения Петра Чайковского, Ференца Листа и Людвига ван Бетховена

Редакция сайта ТАСС

Николай Кузнецов © Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Фортепианный концерт российского пианиста, лауреата международных конкурсов и обладателя Гран-при Monte Carlo Piano Masters Николая Кузнецова прошел в Русском доме в Берлине, передает корреспондент ТАСС.

В ходе вечера пианист исполнил произведения из фортепианного цикла Петра Чайковского "Времена года", "Утешение" №3 и ноктюрн "Грезы любви" Ференца Листа, а также Сонату для фортепиано №14 до-диез минор ("Лунная") Людвига ван Бетховена. Свободных мест в зале практически не было. Публика тепло приветствовала музыканта, по завершении концерта зрители долго аплодировали.

Кузнецов выступает с сольными программами как в России, так и за рубежом, участвует в федеральной программе Московской филармонии "Звезды XXI века" и проекте "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений". Он один из самых активно гастролирующих пианистов своего поколения. Концерты Кузнецова проходят на самых престижных сценах мира: в Опере Монте-Карло, где он принимал участие в Гала-концерте к 100-летию князя Ренье III, в парижском зале Gaveau, Королевской опере Маската, опере Ниццы и театре Колон в Боготе.

Музыкант является абсолютным победителем 23-го Международного конкурса пианистов имени Рикардо Виньеса в Испании и обладателем Гран-при Monte Carlo Piano Masters, проходящего под патронажем князя Монако Альбера II. Кроме того, он завоевал высшие награды на конкурсе Wandering Music Stars в Тель-Авиве. Его талант отмечен общественной премией "Будущее России" и грантом PricewaterhouseCoopers.

Кузнецов сотрудничал с ведущими симфоническими оркестрами, среди которых: Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Симфонический оркестр Мариинского театра, Филармонический симфонический оркестр Монте-Карло, Иерусалимский симфонический оркестр, Королевский симфонический оркестр Омана, а также Оркестр Государственного Эрмитажа.