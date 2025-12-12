В Петербурге состоится 25-й фестиваль "Площадь искусств"

На мероприятии впервые выступит звезда мировой оперной сцены сопрано Аида Гарифуллина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича в 25-й раз соберет на Международный фестиваль "Площадь искусств" своих друзей и партнеров. Праздник звезд классической музыки откроется в Большом зале выступлением Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

В программе открытия - Четвертая симфония Иоганнеса Брамса и Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, где солистом выступит давний друг Филармонии народный артист России Денис Мацуев.

"Фестиваль верен себе, сохраняет свое лицо и все эти годы держит свою планку. После ухода его основателя Юрия Темирканова, кажется, нам это удается. Мы стремимся, чтобы фестиваль становился более многообразным, чтобы на нем звучало больше современной музыки, чтобы он разрастался и прорастал и вверх, и вширь, и вглубь. Наша юбилейная программа - это созвездие ярких имен и собрание настоящих музыкальных деликатесов", - сказал на пресс-конференции в "Гранд отеле Европа" заместитель директора Филармонии по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский.

Он обратил внимание на то, что за минувшие десятилетия фестиваль значительно расширил свои программы. Так, если в 1999 году вся его афиша состояла из семи концертов, то 25-й музыкальный форум предлагает слушателям десять концертов в Большом и семь в Малом залах Филармонии. "Площадь искусств" проходит при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Шостакович: симфонический и камерный

Одним из важных смысловых акцентов фестивальной программы в 2025 году станет музыка Дмитрия Шостаковича, чье имя вот уже полвека с гордостью носит Ленинградская-Петербургская филармония.

Так, Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова под управлением Александра Лазарева исполнит 11-ю симфонию Шостаковича "1905 год". Впервые этот коллектив представил слушателям тогда никому еще не известную симфонию 30 октября 1957 года.

Большим художественным событием обещает стать выступление на фестивале петербуржца Петра Лаула, который готовится исполнить в течение двух вечеров 24 прелюдии и фуги Шостаковича. Они единственный раз прозвучали в Малом зале Филармонии в декабре 1952 года. Их представила тогда слушателям в два вечера молодая пианистка Татьяна Николаева, которой Дмитрий Дмитриевич посвятил этот цикл после ее победы на Первом международном конкурсе имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (1950).

Последнее сочинение Шостаковича - его Сюиту на слова Микеланджело Буонарроти, прозвучавшее в Малом зале Филармонии в присутствии автора незадолго до его смерти, включил в свой сольный концерт известный бас Ильдар Абдразаков, ставший в декабре народным артистом России.

Наряду с музыкой Шостаковича в фестивальной программе прозвучат сочинения близких ему - художественно и лично - композиторов. В их числе - Густав Малер, чья музыка значительно повлияла на стиль Шостаковича, а также его современники, среди которых Бенджамин Бриттен, Георгий Свиридов, Родион Щедрин.

Штрихи юбилейной афиши

Впервые на фестивале выступит с классической программой "Опера-гала" звезда мировой оперной сцены сопрано Аида Гарифуллина. Ее выступление будет сопровождать Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Александра Соловьева.

С концертным исполнением "Волшебной флейты" Вольфганга Амадея Моцарта приедет в Петербург театр "Новая опера" имени Евгения Колобова во главе с дирижером и музыкальным руководителем труппы Филиппом Чижевским. Для погружения в музыкальный образ эпохи москвичи привезут с собой молоточковое фортепиано - хаммерклавир, который будет сопровождать пение солистов.

На концерте памяти Родиона Щедрина маэстро Валерий Гергиев продирижирует его русской литургией для хора а капелла "Запечатленный ангел". Юрий Башмет с оркестром "Новая Россия" и солистами Вадимом Репиным, Александром Раммом и Екатериной Мечетиной исполнят Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Бетховена. В этот же вечер прозвучит его Пятая симфония.

Виолончелист Александр Рамм с Академическим симфоническим оркестром Филармонии под управлением Димитриса Ботиниса исполнит концерт Анри Дютийе "Целый мир вдали" по мотивам Шарля Бодлера. Дополнит программу Третья сюита Петра Чайковского.

Скрипач Гайк Казазян программой "Приглашение к танцу" откроет в Малом зале филармонии ряд выступлений выдающихся инструменталистов. Свежими голосами порадуют слушателей победители конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы Полина Шароварова и Станислав Ли. Отдельный вечер предоставлен выступлению юных стипендиатов Фонда культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова.

Дебютант фестиваля Симфонический хор Свердловской филармонии под управлением Андрея Петренко выступит с программой "Лунные сонеты русской и зарубежной музыки" с произведениями от Роберта Шумана до Валерия Гаврилина. Этот же хор выступит на закрытии фестиваля с Заслуженным коллективом России, где под управлением Николая Алексеева прозвучит Вторая симфония Густава Малера.

Площадь Искусств: дружное соседство

Активными партнерами филармонии выступают ее соседи по "Площади искусств". Так, Михайловский театр покажет на фестивале балет "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна. Театр музыкальной комедии представлен на афише недавней премьерой - музыкальной трагикомедией "Биндюжник и король" Александра Журбина. В Храме Воскресения Христова выступит Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова с программой из произведений Георгия Свиридова, Кшиштофа Пендерецкого и Родиона Щедрина.

Государственный Русский музей представляет в Корпусе Бенуа выставки "Архип Куинджи. Иллюзия света" и "Русская традиция" из более чем 650 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Они дают представление о роли национальных традиций в сохранении культурного кода русского народа.

Иногородние участники фестиваля будут проживать в "Гранд отеле Европа", который является еще одним соседом и партнером Филармонии по фестивальному проекту. Его директор по связям с общественностью Екатерина Васильева сообщила на пресс-конференции, что в отеле недавно появился именной люкс "Чайковский" в память о том, что Петр Ильич любил останавливаться в этом доме. И первым постояльцем этого номера был актер Евгений Миронов, который воплотил образ Чайковского в фильме "Фонограф".