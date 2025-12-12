Фильм про Емельяненко выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино

Торжественная церемония состоялась в арт-центре Института современного искусства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фильм "Емельяненко" Валерии Гай Германики признан "Лучшим фильмом" IV Национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"12 декабря в арт-центре Института современного искусства состоялась торжественная церемония вручения четвертой Национальной премии имени Дзиги Вертова. Лауреатами стали короткометражная работа о реабилитации диких животных, монументальный труд об эволюции неигрового кино и документальная картина об Александре Емельяненко", - говорится в сообщении.

По итогам голосования Гильдии неигрового кино и телевидения, выступившей в роли большого жюри, "Лучшим дебютом" стала картина "Инстинкт" Филиппа Устинова. Работа Ольги Давыдовой "Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы" признана "Лучшей публикацией". "Конкурс этого года отличался очень сильным составом участников. Мне понравились все три фильма, вошедшие в номинацию "Лучший фильм". Как всегда тонкая, остроумная, изобретательная работа Алексея Федорченко. Превосходно смонтированная, легкая картина Юлии Сергиной с комедийными интонациями. А также трагическая история бывшего чемпиона, которую нам рассказала Валерия Гай Германика", - сказал президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.

Отмечается, что в ходе церемонии также были подведены итоги года в отечественном неигровом кино и отмечены ключевые тенденции развития отрасли. Так, среди позитивных тенденций 2025 года были отмечены увеличение источников финансирования документальных проектов, необходимость дальнейшего усовершенствования системы проката и государственной поддержки документального кино.

О премии

Национальная премия имени Дзиги Вертова учреждена Гильдией неигрового кино и телевидения с целью поддержки творческих поисков российских кинематографистов в сфере креативной документалистики, презентации новых имен и тенденций. Премия проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.