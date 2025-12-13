В МГУ создали VR-экскурсию по картинам автора "панического реализма" Петра Беленка

Уникальность экскурсии заключается в том, что зритель оказывается "внутри художественного космоса Беленка", где можно взаимодействовать с окружающими объектами, сообщил специалист по учебно-методической работе кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ Максим Мироненко

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали VR-экскурсию по работам советского художника Петра Беленка, автора "панического реализма". Об этом сообщил ТАСС специалист по учебно-методической работе кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ Максим Мироненко.

"Мы предлагаем с помощью VR-очков погрузиться в творчество художника, который посвятил свою жизнь созданию образов космических катаклизмов и исследованию места человека во Вселенной. Сам он определял свой стиль как "панический реализм". Мы попытались передать это ощущение человека, который осознает себя несоизмеримо малой частью бесконечного космического пространства. Уникальность VR-экскурсии заключается в том, что зритель оказывается внутри художественного космоса Беленка, где можно взаимодействовать с окружающими объектами", - отметил Мироненко в разговоре с ТАСС.

Старший инспектор исторического факультета МГУ Лия Окрошидзе сообщила, что VR-экскурсия станет частью экспозиции фестиваля "Наука 0+", который пройдет 13-14 декабря в Казахстане на базе КазНУ в рамках Открытой недели науки БРИКС+. Главная тема фестиваля - "Твоя квантовая Вселенная" - отражает инициативу ООН, провозгласившей 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий. "Наука 0+" отмечает 20-летие и в этот раз охватит 10 стран.

"Выбор работ Петра Беленка для нашего проекта обусловлен тем, что, на наш взгляд, именно его картины могут "зазвучать" с помощью VR-технологий. Мы будто помогаем этим образам преодолеть границы плоской поверхности и стать объемным космическим пространством, о котором грезил автор", - сказала она, уточнив, что оригиналы работ художника были предоставлены авторам виртуального путешествия московской галереей Q-Art Gallery.

Петр Беленок родился в 1938 году в селе Корогод недалеко от Чернобыля (СССР). В 1957-1963 годах учился в Киевском государственном художественном институте (специальность "скульптор"). В 1967 году переехал в Москву, вступил в Союз художников СССР. Работы Беленка экспонировались в Советском Союзе и за рубежом. Сегодня они хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и ряде других, а также в частных коллекциях. В 2019 году картины художника экспонировались в Третьяковской галерее в рамках проекта "Свободный полет", посвященного творчеству режиссера Андрея Тарковского, а два года спустя стали частью выставки "Космос как искусство" в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО", посвященной 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.

