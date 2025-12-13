Рэпер Gucci Mane прибыл в Москву

Музыкант проведет свой первый концерт в России в "MTC Live холле"

Редакция сайта ТАСС

Gucci Mane © Amy Harris/ Invision/ AP

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву, чтобы провести свой дебютный концерт в России, который состоится в "MTC Live холле". Об этом в беседе с ТАСС сообщили в агентстве Force Events.

"Артист прибыл сегодня в Москву из солнечного Майами. Он прилетел в тех же тапочках, что и улетал. Очень рад, что находится в Москве. Попросил нас показать ему "Алмазный фонд" Кремля. В столице он пробудет до завтра", - отметили в агентстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что в аэропорту рэпера встретили его поклонники. "Он очень часто получает сообщения от российских фанатов в личные сообщения и сейчас находится в большом предвкушении концерта", - добавили там.

Gucci Mane (настоящее имя - Рэдрик Делантик Дэвис) - американский рэпер и продюсер. В дискографии исполнителя - 16 студийных альбомов и множество микстейпов. Его дебютная пластинка Trap House, вышедшая в 2005 году, сыграла роль в популяризации направления трэп на американской рэп-сцене. Среди наиболее известных композиций Gucci Mane - Lemonade, Icy, Rumors и Wake Up In The Sky.