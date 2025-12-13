Путин поприветствовал организаторов и гостей выставки "Русская традиция"

Президент также поблагодарил коллектив Русского музея за труд, направленный на сохранение исторического и культурного наследия РФ

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям выставки "Русская традиция", приуроченной к 200-летию Михайловского дворца - главного здания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

"Приветствую вас и поздравляю с замечательным событием - открытием выставки "Русская традиция", приуроченной к 200-летию Михайловского дворца. <...> Бессмертное творение прославленного Карла Росси по праву считается архитектурной жемчужиной и украшением Северной столицы, подлинным шедевром мирового зодчества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что с Михайловским дворцом связаны яркие страницы истории отечественной культуры. А открытый здесь в 1898 году Русский музей императора Александра III стал первым в стране музеем изобразительного искусства.

Путин подчеркнул, что сегодня в музее хранятся бесценные коллекции древних икон, живописи, скульптуры, произведений народного и декоративно-прикладного искусства, проводятся различные просветительские мероприятия. Он выразил уверенность, что выставка "Русская традиция" займет достойное место в экспозиции музея.

Президент также поблагодарил коллектив Русского музея за труд, направленный на сохранение исторического и культурного наследия России.